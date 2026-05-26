Continúan las reacciones de los partidos políticos a la imputación del expresidente Zapatero / Europa Press

Continúan las reacciones de los partidos políticos a la imputación del expresidente Zapatero

Continúan sucediéndose las reacciones tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de la Audiencia Nacional por su implicación en el 'caso Plus Ultra'. Mientras se siguen conociendo los detalles del auto del juez Calama, como conversaciones en las que los implicados en la trama hablaban del rol de Zapatero en el rescate de la aerolínea por ser una figura "pro Sánchez y pro Maduro", la oposición sigue cargando contra el Gobierno. (Fuente: Europa Press / PSOE / PP / PNV / Congreso / Sumar / La Moncloa / Senado)