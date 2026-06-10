Abogados hablan tras la declaración de Camarero: "No sabía lo que era un Cecopi" / Europa Press

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Abogados hablan tras la declaración de Camarero: "No sabía lo que era un Cecopi"

Declaraciones del abogado del 'expresident' Carlos Mazón, Ignacio Gally, que ha manifestado que entregará a la jueza "lo que haya que aportar" una vez estudie la causa. "Hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada no vamos a tener una actuación muy activa", ha dicho, y ha indicado que están "un poco a la espera del estudio" de todo el procedimiento. El abogado de la acusación popular, Eduardo García, en el marco de la declaración de la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales el 29 de octubre de 2024, Susana Camarero, ha señalado que Camarero ha dicho que "días anteriores no tenía ninguna información sobre lo que iba a ocurrir" y "nadie de Emergencias les dijo nada". Además, ha resaltado que "no tenía conocimiento de lo que era un Cecopi".