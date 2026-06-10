Secciones

Es noticia
Asambleas docentes AlicanteAsentamientos personas sin hogarZona Azul y NaranjaAdolfo UtorMapa Hogueras AlicanteDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin
Camarero afirma ante la jueza que no sabía qué era un Cecopi y las víctimas piden su imputación

Camarero afirma ante la jueza que no sabía qué era un Cecopi y las víctimas piden su imputación

Camarero afirma ante la jueza que no sabía qué era un Cecopi y las víctimas piden su imputación / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Camarero afirma ante la jueza que no sabía qué era un Cecopi y las víctimas piden su imputación

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha declarado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no sabía qué era un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y que el tiempo en que sí estuvo conectada percibió que Utiel (Valencia) estaba "bajo control". (Fuente: Europa Press/Generalitat/Congreso) Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents