Camarero afirma ante la jueza que no sabía qué era un Cecopi y las víctimas piden su imputación / Europa Press

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Camarero afirma ante la jueza que no sabía qué era un Cecopi y las víctimas piden su imputación

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha declarado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no sabía qué era un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y que el tiempo en que sí estuvo conectada percibió que Utiel (Valencia) estaba "bajo control". (Fuente: Europa Press/Generalitat/Congreso) Más información