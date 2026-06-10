Camarero sale del juzgado por el garaje ante las protestas de víctimas de la dana / Europa Press

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Camarero sale del juzgado por el garaje ante las protestas de víctimas de la dana

Europa Press

Imágenes de la salida del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja de la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales el 29 de octubre de 2024, Susana Camarero, que se ha ido del Juzgado por el garaje ante las protestas y críticas de víctimas de la dana. Además, ha estado presente por primera vez en la causa el abogado del 'expresident' Carlos Mazón, Ignacio Gally.