Diana Morant dice que el profesorado "ha ganado moralmente la batalla" / Europa Press

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Diana Morant dice que el profesorado "ha ganado moralmente la batalla"

Declaraciones de la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha recalcado que el profesorado de la Comunitat Valenciana en huelga "ha ganado moralmente esta batalla" a una Generalitat que ha intentado "minar su moral". Además, ha acusado al Consell de ser "incapaz de gestionar una crisis de esta magnitud" y de tener un modelo de "maltrato" a la educación pública. Además, le ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que comparezca por la dana y ha insistido a Vox que lo permita. También, ha insistido en que el chat del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y el resto de consellers que muestren que "nos han mentido todos, todo el tiempo, desde el primer día".