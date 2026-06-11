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Diana Morant dice que el profesorado "ha ganado moralmente la batalla"

Diana Morant dice que el profesorado "ha ganado moralmente la batalla"

Diana Morant dice que el profesorado "ha ganado moralmente la batalla" / Europa Press

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Diana Morant dice que el profesorado "ha ganado moralmente la batalla"

Europa Press

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Declaraciones de la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha recalcado que el profesorado de la Comunitat Valenciana en huelga "ha ganado moralmente esta batalla" a una Generalitat que ha intentado "minar su moral". Además, ha acusado al Consell de ser "incapaz de gestionar una crisis de esta magnitud" y de tener un modelo de "maltrato" a la educación pública. Además, le ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que comparezca por la dana y ha insistido a Vox que lo permita. También, ha insistido en que el chat del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y el resto de consellers que muestren que "nos han mentido todos, todo el tiempo, desde el primer día".

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