Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial EducaciónWasaps Mazón VentorroHuelga limpieza HoguerasDocumental EspláLlados BenidormDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin
Mazón el 29O: "Vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta"

Mazón el 29O: "Vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta"

Mazón el 29O: "Vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta" / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mazón el 29O: "Vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta"

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón trasladó en un grupo de WhatsApp de los consellers de su gobierno a primera hora del 29 de octubre de 2024, día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, el mensaje de que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo, expresó, que "desprende sensación de estar alerta y que tranquiliza a la población. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents