Ortí defiende la importancia de haber llegado a acuerdos parciales en la huelga de profesores / Europa Press

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Ortí defiende la importancia de haber llegado a acuerdos parciales en la huelga de profesores

Declaraciones de la consellera de Educación, Carmen Ortí, que ha defendido la improtancia de haber llegado a acuerdos parciales en la huelga de profesores que lleva un mes en la Comunitat Valenciana. Para la consellera, "esto es el inicio, no es el final" y se ha referido también al acuerdo de subida salarial de 200 euros hasta 2028 y otras mejoras". Ortí ha señalado que "continúa la negociación, mesa a mesa, bloque a bloque" con un calendario que se definirá con los directores generales y que se prevé iniciar la próxima semana. La responsable en Educación ha recalcado que hay mejoras en las que es "difícil" avanzar más, como la reducción de ratios, donde la administración valenciana ya ha superado la propuesta del Ministerio que, además, no se va a aplicar por el bloqueo en el Congreso. Más información