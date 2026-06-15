Arcadi España anuncia que el Gobierno aprobará 4.000 millones para la Comunitat Valenciana / Europa Press

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Arcadi España anuncia que el Gobierno aprobará 4.000 millones para la Comunitat Valenciana

Declaraciones del ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha trasladado este lunes al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con quien ha mantenido una reunión en el Palau, que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de esta tarde aprobará 4.000 millones para la Comunitat Valenciana: 1.904 millones de euros del ExtraFLA y otros 2.126 del FLA ordinario del tercer trimestre. Más información