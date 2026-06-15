Llorca negociará la nueva financiación autonómica tras la reunión con España
Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha anunciado que la Comunitat Valenciana se abre a negociar la nueva financiación autonómica pero pide que se debata en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Tras la reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado también que le ha transmitido la negativa a activar el fondo de nivelación transitorio: "Me parece un poco incongruente porque a día de hoy ni siquiera está convocado el CPFF, ni siquiera hay un borrador de ley orgánica que regule el nuevo modelo de financiación y tampoco hay ninguna consignación presupuestaria". Por otro lado, le ha reclamado los 5.000 millones pendientes en sanidad y dependencia (Fuente: Generalitat)