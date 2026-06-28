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De los Santos, sobre Morant: "Va a convertirse en una de las peores ministras de la democracia"
Declaraciones del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien ha arremetido contra los miembros del actual Ejecutivo, tildando de "hipócritas" a las fuerzas de la izquierda y criticando la gestión de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. "¿Qué tenemos que hacer? ¿Un ministerio de Ciencia y otro de universidades, porque a la señora Diana Morant se le hace grande tener dos carteras?. Es verdad que a la señora Diana Morant le queda grande casi cualquier cosa, porque probablemente se vaya a convertir en una de las peores ministras de toda la democracia. Ya lo ha dicho, porque solo le interesa lo que ocurre en la Comunidad Valenciana", indica.
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