Diana Morant: "Mi prioridad es la Comunitat Valenciana, mi prioridad única y exclusiva" / Europa Press

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Diana Morant: "Mi prioridad es la Comunitat Valenciana, mi prioridad única y exclusiva"

Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, que ha dejado claro que su prioridad "única y exclusiva" es la Comunitat Valenciana y que como integrante del Gobierno de España hace "más por la Comunitat Valenciana que el Consell cualquier día". Por otro lado, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "sacar la motosierra" por sus declaraciones sobre las bajas: "Ha pasado a ser el más ultra". Además, ha señalado que Begoña Gómez no ha podido ir a la Cumbre de la OTAN por las "medidas desproporcionadas" del juez Peinado.