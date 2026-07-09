Diana Morant, sobre Pérez Llorca para ser candidato: "Si el PP no lo tiene claro, ¿por qué es 'president'?" / Europa Press

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Diana Morant, sobre Pérez Llorca para ser candidato: "Si el PP no lo tiene claro, ¿por qué es 'president'?"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha ironizado con "el martirio y la penitencia" del jefe del Consell y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo designe como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas. Por otro lado, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tenga "la cara dura" de hablar de absentismo laboral: "Para vago y absentista, Mazón", refiriéndose al 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón. Más información