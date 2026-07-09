Llorca anuncia una nueva ley del suelo para "eliminar burocracia" / Europa Press

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Llorca anuncia una nueva ley del suelo para "eliminar burocracia"

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha anunciado este jueves que durante el próximo periodo de sesiones se impulsará una nueva ley del suelo para "eliminar la burocracia que durante años ha bloqueado la construcción de viviendas" y con el fin de agilizar "de forma drástica" los planes generales de los municipios para que no tarden "décadas en aprobarse". Por otro lado, ha señalado que vive con tranquilidad" el debate acerca del posible candidato del PPCV a las autonómicas.