Tellado (PP) alaba el "buen hacer" de Llorca y su trabajo al frente de la Generalitat / Europa Press

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Tellado (PP) alaba el "buen hacer" de Llorca y su trabajo al frente de la Generalitat

Declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha alabado el "buen hacer" del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y su trabajo "riguroso, callado y eficaz" al frente de la Administración autonómica desde que accedió a la presidencia: "En estos pocos meses ha logrado lo que, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha conseguido en cuatro años: aprobar presupuestos". También ha prometido un sistema de financiación "justo, solidario y duradero en el tiempo": "La fórmula perversa de la desigualdad se va a acabar". Por otro lado, ha acusado a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de ejercer de "cortafuegos" de Sánchez. Más información