Morant: “El PP de Pérez Llorca ha comprado por completo la agenda fascista de Vox" / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Morant: “El PP de Pérez Llorca ha comprado por completo la agenda fascista de Vox"

Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que lamentaba que la Comunitat Valenciana "vaya a ser la primera en aprobar unos presupuestos donde se recoge la prioridad nacional": "El PP de Pérez Llorca ha comprado por completo la agenda fascista de VOX". También ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros aprobará la aportación anual del Gobierno a la Academia Valenciana de la Llengua. Acerca del artículo del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el partido del Mundial de fútbol entre España y Francia, ha criticado que "ha tenido una respuesta a la medida de lo racista que ha sido" y enfatiza en que "lo que dice es mentira": "O Mariano Rajoy siempre ha sido racista o el PP se ha entregado a Vox". Sobre la causa de Begoña Gómez, espera "que la justicia sea justa" y que "la Audiencia ponga fin a esta causa política que no tiene sentido". Además, al hilo de la imputación del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha señalado que "no puede estar más en esa silla, si Ayuso lo mantiene es cómplice", haciendo alusión a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.