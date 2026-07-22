Diana Morant denuncia que los presupuestos del Consell "consagran la discriminación" con la prioridad nacional / Europa Press

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Diana Morant denuncia que los presupuestos del Consell "consagran la discriminación" con la prioridad nacional

Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha denunciado que los presupuestos del Consell "consagran la discriminación" con la prioridad nacional y ha anunciado que analizarán el alcance jurídico de la denominada prioridad nacional para comprobar si vulnera el principio constitucional de igualdad: "Los problemas de la Comunitat Valenciana no los provocan los inmigrantes, sino los recortes del Partido Popular". Por otro lado, sobre si cree que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es inocente, ha señalado que "será reconocido toda la vida como el presidente de los derechos". También ha defendido al secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicente Mascarell, después de que un juzgado haya ordenado abrirle juicio oral por un presunto delito de calumnias. Más información