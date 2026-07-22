Llorca defiende que los presupuestos dan “estabilidad” y dice que no ha hablado con Feijóo / Europa Press

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Llorca defiende que los presupuestos dan “estabilidad” y dice que no ha hablado con Feijóo

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha defendido que los presupuestos aprobados por parte del Consell dan "estabilidad" a la Comunitat Valenciana y ha negado que el concepto de "prioridad nacional" sea distinguir por "color de piel". Además, ha enfatizado en que no ha hablado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cuestiones presupuestarias, sí que asegura que Feijóo ve que hay "un gobierno serio" en el Consell y que no le "quita el sueño" saber si será candidato. También ha recalcado que "el Partido Popular no se pliega: dialoga y busca consensos en prioridades como la educación, la sanidad y las políticas sociales". Más información