Morant ve a Mompó "nervioso" y cree que quiere "jugar la partida" en la "pugna" del PPCV / Europa Press

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Morant ve a Mompó "nervioso" y cree que quiere "jugar la partida" en la "pugna" del PPCV

Declaraciones de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha considerado que el presidente de la Diputació de València y líder del PP en esa provincia, Vicent Mompó, está "nervioso" porque "se siente atrapado" en la gestión del día de la dana y también "quiere jugar la partida de la Comunitat Valenciana" en "esa pugna" que hay en el PPCV: "Están en sus juegos del hambre y esa rabia la volcó contra mí". Por otro lado, ha manifestado que siente el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la federación valenciana, para que al PSPV "le vaya bien". Más información