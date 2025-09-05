En España, más de 2.500 personas están diagnosticadas de fibrosis quística y una de cada 35 es portadora sana de esta enfermedad hereditaria que provoca una acumulación de mucosidad espesa en los pulmones y en el sistema digestivo. Para dar visibilidad a esta enfermedad genética poco frecuente y cómo condiciona el día a día de las personas que la sufren, el 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística. La Fibrosis Quística afecta a dos de cada 10.000 nacimientos pero el cribado neonatal cada vez se detecta en fases más tempranas. En este Día Mundial, asociaciones y profesionales reclaman más visibilidad para esta enfermedad, fomentar la investigación y concienciar de la importancia de la detección precoz y el apoyo social a los pacientes.