Médicos de atención primaria sugieren mejoras en las estrategias para dejar de fumar

El 90% de los médicos consideran insuficientes las estrategias actuales para dejar de fumar. Así se recoge en el informe "Tabaquismo y Atención Primaria en España: ¿por qué las estrategias actuales no bastan?", estudio realizado por LECA que recoge la visión de 250 médicos de atención primaria, avalado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Según el estudio, el 73% de los médicos consideran que gran parte de sus pacientes fracasan al intentar dejar de fumar. Además de la falta de información y formación de los profesionales, el documento también considera limitada la eficacia de los tratamientos disponibles. El 89% opina que no funcionan. España cuenta con una de las prevalencias de fumadores más alta de Europa. Este estudio, primero en España entre médicos de atención primaria, analiza las respuestas y sugiere mejoras dirigidas a administraciones y poderes públicos. Más información