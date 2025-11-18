La sexualidad, una de las principales preocupaciones de las personas ostomizadas

La sexualidad, una de las principales preocupaciones de las personas ostomizadas

La sexualidad, una de las principales preocupaciones de las personas ostomizadas / Europa Press

La sexualidad, una de las principales preocupaciones de las personas ostomizadas

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Se estima que en España hay más de 100.000 personas ostomizadas y que cada año se realizan unas 13.000 nuevas ostomías. Se trata de una intervención quirúrgica que consiste en crear una abertura en el abdomen para permitir la salida de heces u orina cuando una parte del sistema digestivo o urinario no puede funcionar con normalidad. Aunque las ostomías salvan vidas, los pacientes enfrentan con frecuencia estigmas sociales, falta de información, barreras en el entorno laboral y dificultades en aspectos como la sexualidad. Las enfermeras estomaterapeutas se han convertido en uno de los principales apoyos para estos pacientes y uno de los profesionales de referencia. Con el objetivo de dar apoyo a estos pacientes, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha impulsado el grupo 'La bolsa, la vida', donde personas ostomizadas se reúnen periódicamente para compartir experiencias, dudas y herramientas para su día a día. La sexualidad es uno de los temas que abordan. Con motivo del Día Mundial del Paciente Ostomizado, los expertos recomiendan romper tabúes y hablar abiertamente de cómo la ostomía afecta a la intimidad, a las relaciones y a la autoestima. Un acompañamiento adecuado puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de los pacientes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents