El 82% de la población en España tiene un conocimiento escaso o nulo sobre el linfoma / Europa Press

Dar voz y visibilizar a los pacientes con linfoma y facilitarles herramientas para ayudarles durante el proceso de su enfermedad es el objetivo de la iniciativa 'Linformados', impulsada por Lilly, en colaboración con AEAL, y con el aval de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y GELTAMO. 'Linformados' ha comenzado con la instalación de un punto informativo en el Hospital Gregorio Marañón y recorrerá varios hospitales en las próximas semanas. Los linfomas son un tipo de enfermedades que afectan a los linfocitos, y que en España representarán este año el 71% del total de neoplasias hematológicas. Pese a ello, hay una falta de información sobre los linfomas más desconocidos que invisibiliza a los pacientes. El primer año tras el diagnóstico de un linfoma poco frecuente supone una carga emocional para los pacientes que, en muchos casos, no es visible para su entorno. Por eso, Lilly ha puesto en marcha junto con IPSOS, un estudio de percepción social para ofrecer herramientas que ayuden a dar mayor visibilidad a estos pacientes. Es fundamental abordar el impacto emocional de la enfermedad y dar una mayor difusión y comprensión para que los pacientes se sientan acompañados. La iniciativa, además, contará con una estructura de grandes dimensiones del cuerpo humano, en representación del sistema linfático, se entregará un flyer con información sobre la patología y la guía para pacientes "En Linfoma, ninguna duda es tonta".