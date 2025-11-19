La EPOC afecta a 3 millones de personas en España y es la cuarta causa de muerte en el mundo / Europa Press

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una patología respiratoria muy prevalente, debilitante e incapacitante que afecta a más de 380 millones de personas en todo el mundo y a 3 millones en España. Aunque suele pasar desapercibida, la EPOC es la cuarta causa de muerte global, causando más de 3 millones de fallecimientos al año. Ante este contexto, y en el marco del Día Mundial de la EPOC (19 de noviembre), Sanofi y Regeneron, junto con las asociaciones de pacientes EPOC España, APEPOC y FENAER han celebrado el encuentro 'La esperanza está en el aire', con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre los principales retos y desafíos en el abordaje de esta enfermedad.