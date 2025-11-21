Uno de cada cuatro pacientes con cáncer de próstata en progresión padece depresión

La Asociación Nacional de Cáncer de Próstata, el Grupo Español de Oncología Genitourinaria y Novartis han presentado los resultados del estudio 'PROTAGONISTA', una encuesta que recoge la voz de pacientes con cáncer de próstata en progresión. Más del 90% considera que su enfermedad es una fuente de preocupación constante y el 27% ha sido diagnosticado formalmente con depresión. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres en España y la tercera causa de muerte oncológica masculina con más de 32.000 nuevos casos diagnosticados cada año.

