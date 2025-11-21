Expertos apuestan por un abordaje multidisciplinar en la enfermedad psoriásica / Europa Press

Avanzar en nuevas opciones terapéuticas con un abordaje multidisciplinar y hacer frente a los retos que plantea la enfermedad psoriásica. Son dos de las ideas principales del Simposio Innovara 2025, organizado por Johnson & Johnson, y que ha reunido en Madrid a especialistas en Dermatología y Reumatología de toda España. La enfermedad psoriásica es una patología sistémica crónica no contagiosa que se manifiesta tanto en la piel en el caso de la psoriasis como en las articulaciones en la artritis psoriásica. Ambas enfermedades están interrelacionadas y se estima que hasta un 35% de las personas con psoriasis desarrollará artritis psoriásica. Además de la importancia de un diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes, las innovaciones en los tratamientos y los nuevos avances en el manejo con la Inteligencia Artificial y otras tecnologías han centrado esta jornada. Tal y como han destacado los expertos, el objetivo es conseguir un estado de mínima actividad o de remisión, que permita el control de los síntomas de dolor e inflamación y un manejo integral de la enfermedad.