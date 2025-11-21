Menopausia y corazón: una conexión que 6 de cada 10 mujeres aún no conocen / Europa Press

Durante la menopausia más de un 60% de las mujeres no se sienten apoyadas por sus familiares y amigos. Además de los síntomas físicos más habituales (desde sofocos, cambios corporales e insomnio), los cambios hormonales traen consigo síntomas no visibles propios de la menopausia, como el aumento del colesterol alto. Pero el 60% de las mujeres españolas no son conscientes de este riesgo cardiovascular. Con el objetivo de generar conciencia y abrir esta conversación necesaria Danacol ha lanzado "Menopausia invisible", un experimento social que invita a familiares y amigos a sentir en primera persona lo que muchas mujeres viven en silencio: síntomas visibles como sofocos o cambios corporales, pero también los invisibles, como el posible riesgo cardiovascular que implica. Una iniciativa que ha presentado en el Womanhood Summit, el primer evento mundial de menopausia en español. En el marco del Womanhood Summit, las expertas abogan por generar una conversación social y empática sobre los retos de la menopausia, poniendo especial atención en la salud cardiovascular de las mujeres. Para la ocasión, se ha creado un espacio simbólico de expresión y escucha donde las asistentes han podido reflejar y compartir sus impresiones. Informar, sensibilizar y actuar. En el Womanhood Summit ha quedado claro que es necesario hablar sin filtros sobre la menopausia y acompañar y empatizar con las mujeres que se encuentran en esta etapa vital.