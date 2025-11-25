Expertos advierten sobre la necesidad de frenar la escalada de las enfermedades del hígado / Europa Press

Expertos advierten sobre la necesidad de frenar la escalada de las enfermedades del hígado

Con el objetivo de dar respuesta a la escalada de las patologías hepáticas crónicas, la Asociación Española para el Estudio del Hígado ha presentado su propuesta de 'Plan Nacional de Salud Hepática: Reto 2032', en un encuentro organizado por Europa Press y que ha contado con la participación de numerosos expertos. 1 de cada 5 españoles se encuentra en riesgo de padecer una enfermedad del hígado y las patologías relacionadas con este órgano representan ya la tercera causa de muerte prematura en España. Más información