Expertos advierten sobre la necesidad de frenar la escalada de las enfermedades del hígado

Expertos advierten sobre la necesidad de frenar la escalada de las enfermedades del hígado

Expertos advierten sobre la necesidad de frenar la escalada de las enfermedades del hígado / Europa Press

Expertos advierten sobre la necesidad de frenar la escalada de las enfermedades del hígado

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Con el objetivo de dar respuesta a la escalada de las patologías hepáticas crónicas, la Asociación Española para el Estudio del Hígado ha presentado su propuesta de 'Plan Nacional de Salud Hepática: Reto 2032', en un encuentro organizado por Europa Press y que ha contado con la participación de numerosos expertos. 1 de cada 5 españoles se encuentra en riesgo de padecer una enfermedad del hígado y las patologías relacionadas con este órgano representan ya la tercera causa de muerte prematura en España. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents