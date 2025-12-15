Un estudio español analiza el impacto en la vida real del tratamiento de la esclerosis múltiple / Europa Press

Bristol Myers Squibb ha presentado los resultados del estudio AppreZiate, una investigación realizada en España que confirma en la práctica clínica real la efectividad y seguridad de su tratamiento para la esclerosis múltiple recurrente-remitente con actividad leve - moderada. Si bien España es líder y referente en participación en ensayos clínicos, cada vez adquieren mayor relevancia los estudios en vida real, donde se deben confirmar los datos de efectividad y seguridad en la práctica clínica real. AppreZiate es un ejemplo de este tipo de estudios que proporciona información muy útil para el manejo del paciente en el día a día del neurólogo. Asimismo, AppreZiate ha analizado el impacto de biomarcadores como herramienta para monitorizar la respuesta a los tratamientos para la esclerosis múltiple en consulta. El estudio AppreZiate, en el que han participado 38 centros de 11 Comunidades Autónomas, aparte de la efectividad y seguridad, ha incorporado objetivos no tan tradicionales como los resultados reportados por los pacientes y funciones cognitivas. Los expertos destacan la importancia de los estudios en la práctica clínica real para confirmar los beneficios de los ensayos de registro en poblaciones de pacientes más amplias y heterogéneas, y en la práctica clínica habitual.