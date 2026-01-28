Un nuevo estudio avanza en la investigación del cáncer de páncreas "sin efectos secundarios" / Europa Press

Declaraciones del director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Mariano Barbacid; de la presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola; y de la paciente Cristina Domínguez, quienes han presentado un estudio centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP), que representa la mayoría de los tumores de páncreas. "El tumor desaparece, no se producen resistencias y no hay efectos secundarios", han detallado. (Fuente: Cris Contra el Cáncer)