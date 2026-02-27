400 expertos se reúnen para transformar el pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata / Europa Press

400 expertos se reúnen para transformar el pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata

El tratamiento del cáncer de próstata ha avanzado notablemente gracias a las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen, tratamientos hormonales y medicina de precisión. Avances como estos han centrado la décimo cuarta edición del Proyecto Andrógeno, organizado por Johnson & Johnson, donde cerca de 400 especialistas en Oncología Médica y Radioterápica, Urología, Medicina Nuclear y Farmacia Hospitalaria han compartido retos en el abordaje de esta patología. Durante la jornada, los profesionales han destacado las mejoras que han supuesto las nuevas terapias hormonales para estos pacientes. En la actualidad, mejorar el acceso al testing molecular para hacer realidad la medicina de precisión es una de las necesidades remarcadas por los expertos. Integrar esta innovación en la práctica clínica diaria es clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con este tipo de cáncer, el más común entre los varones. Un encuentro que ha permitido trazar una hoja de ruta hacia un futuro con más opciones terapéuticas adaptadas a las necesidades de cada paciente, y mejores resultados clínicos.