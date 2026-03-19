La campaña "Enlazando Historias" visibiliza el impacto del linfoma no Hodgkin / Europa Press

La campaña "Enlazando Historias" visibiliza el impacto del linfoma no Hodgkin

La humanización de la innovación como factor crítico en la conversación clínica con el paciente. Ese es el objetivo de la campaña 'Enlazando historias: un hilo que nos une frente al linfoma No Hodgkin', una iniciativa de Roche Farma España, con el aval de Grupo 0, que quiere visibilizar el impacto de la enfermedad en el paciente y su entorno, la importancia de la confianza en su equipo médico, así como la innovación como motor de avances científicos. La campaña se articula en torno a un documental que muestra las historias de tres pacientes con linfoma: Mato, Mariví y Carlos. Se ha presentado en un encuentro multidisciplinar donde se han abordado factores relevantes en el abordaje de los pacientes: la necesidad de innovación desde las primeras líneas de tratamiento, el valor social de los fármacos, así como el impacto emocional de pacientes y familiares, promoviendo una comunicación efectiva. En España se diagnosticarán más de 12.200 nuevos casos de linfoma no Hodgkin en 2026, según las últimas previsiones, cifras que lo sitúan entre uno de los tumores más frecuentes. Los expertos han subrayado que la innovación desde las primeras líneas de tratamiento y el cuidado integral resultan determinantes para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida. Aunque las cifras de supervivencia han avanzado, los especialistas recalcan que el Linfoma no hodgkin puede convertirse en una enfermedad de largo recorrido, con seguimientos prolongados y, en algunos casos, recaídas o resistencia al tratamiento.