Hasta el 98% de las personas con párkinson sufren trastornos del sueño / Europa Press

Hasta el 98% de las personas con párkinson sufren trastornos del sueño

Concienciar sobre el profundo impacto que los trastornos del sueño tienen en la vida de las personas con párkinson y su entorno cercano es el objetivo de la campaña 'Soñar', una iniciativa de la compañía biofarmacéutica AbbVie en colaboración de la Federación Española de Parkinson. La campaña, que se lanza en el marco del Día Mundial del Sueño, no solo pone el foco en la importancia de los trastornos del sueño sino también en la necesidad de que las personas con párkinson y su entorno puedan cumplir sus sueños. "Soñar" recoge testimonios audiovisuales de personas con esta patología y su entorno cercano que luchan día a día para cumplir sus sueños, como es el caso de Jordi, fisioterapeuta, que entrena a diario para competir en las paralimpiadas de 2028 en escalada. O Josefina, esposa de una persona con párkinson, que ha encontrado su refugio en la fotografía. El 88% del entorno cercano de las personas con párkinson también ve afectado su descanso debido al impacto de la enfermedad y un 40% experimenta una carga emocional grave. Más información