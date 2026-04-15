El 90% de las mujeres padece síntomas de la menopausia y hasta un 30% los sufre de forma severa / Europa Press

El 90% de las mujeres padece síntomas de la menopausia y hasta un 30% los sufre de forma severa

Cerca de 5 millones de mujeres de entre 45 y 55 años en España atraviesan la menopausia, un proceso asociado a cambios hormonales que pueden influir en aspectos como el descanso, la energía o el estado de ánimo. El 90% de las mujeres presenta síntomas en algún momento de esta etapa vital y hasta un 30% los sufre de forma severa. Estos son algunos de los datos compartidos en el encuentro organizado por Woments, la nueva marca de Uriach de suplementación natural enfocada en el bienestar femenino durante la menopausia. El evento ha reunido a voces expertas para abordar el impacto de la menopausia en el bienestar de las mujeres. En este contexto, Woments ha presentado su propuesta de bienestar integral, con soluciones orientadas a mejorar el descanso, la energía, el equilibrio emocional o el cuidado de la piel y el cabello. Las especialistas han destacado durante esta jornada la importancia de fomentar espacios de divulgación que mejoren el conocimiento sobre la menopausia y promuevan un diálogo más amplio sobre su impacto en la salud y el bienestar.