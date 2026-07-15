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Llega a España una nueva terapia dirigida para el tipo de cáncer de mama más frecuente

Llega a España una nueva terapia dirigida para el cáncer de mama luminal, concretamente para un grupo de pacientes con un peor pronóstico y menor supervivencia, desarrollada por la farmacéutica Roche. El cáncer de mama luminal es el subtipo más prevalente, con casi el 70% de los casos de cáncer de mama. Aunque tradicionalmente el cáncer de mama luminal se ha asociado con una evolución más favorable, las pacientes metastásicas que presentan resistencia a las terapias endocrinas y mutación en el gen PIK3CA, tienen un peor pronóstico y menor esperanza de vida. Aproximadamente, un 35% de las pacientes luminales progresarán a un estadio metastásico, y dentro de las pacientes con resistencia endocrina, en torno a un 40% presentaran mutaciones en este gen, por lo que es importante identificar su estatus molecular. Iniciar el tratamiento de manera temprana con fármacos específicos es fundamental para mejorar la supervivencia y reducir el impacto físico y emocional que tiene la enfermedad en las pacientes.