Nueva noche de preocupación para los vecinos de Granada. Ayer la tierra volvió a temblar y varias veces. El seísmo más importante alcanzó una magnitud superior a 4. Pese a las recomendaciones de las autoridades de quedarse en casa, los vecinos aseguran que no pueden dormir tranquilos y han preferido pasar, de nuevo, la noche en la calle. Las hogueras dan luz y calor a quienes tienen que refugiarse otro día más en el coche. Porque el miedo sigue en el cuerpo. Cada 20 minutos hay réplicas. La tierra no para de temblar. Miedo que crece con repentinos cortes de luz. Desestabiliza también este Pleno en la Comarca de La Vega. Un enjambre sísmico, que según los expertos, podría prolongarse durante semanas. No hay daños personales, pero sí materiales. Estos seísmos, como dice Pedro Sánchez, están poniendo a prueba la vida cotidiana de sus habitantes.