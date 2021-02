Sanidad decidirá hoy si sigue el criterio de Alemania y no administra la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años. El motivo es que su eficacia se basa en resultados obtenidos mayoritariamente en personas entre 18 y 55 años. No será un problema para España si siguen llegando de la forma acordada las de Pfizer y Moderna. Se trataría de usar las más adecuadas para cada grupo de edad. Las investigaciones avanzan día a día. Un estudio ha descubierto que la inmunidad natural de los que han pasado la Covid-19 puede durar hasta ocho meses. Pero además los que ya la han pasado podrían tener otra ventaja, porque con ellos sería suficiente una dosis de la vacuna. Una investigación concluye que los pocos días del primer pinchazo acumulan más anticuerpos que un no infectado tras recibir la pauta completa.