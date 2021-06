La Ley Trans echa a andar en una semana especial. Llega hoy al Consejo de Ministros con algunos cambios. Finalmente, sí contemplará la autodeterminación de género. Se podrá cambiar de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico. Tampoco de Testigos. Ese cambio podrá ser solicitado por cualquier persona a partir de los 14 años. De los 14 a los 16 acompañados por un tutor legal. Por debajo, entre los12 y los 14, la situación cambia. Decidirá un juez y podrá pedir requisitos. Las parejas lesbianas ya no necesitarán estar casadas para que ambas mujeres aparezcan como madres del bebé. Sin embargo, el PSOE no ha aceptado la inclusión del género no binario. Aunque, insuficiente para algunas asociaciones, podrían introducirse nuevas aportaciones hasta que la Ley llegue al Congreso.