El supuesto hallazgo de una versión combinada del coronavirus pandémico entre las variantes Delta y Omicron se anunciaba este sábado. El director del laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular de Chipre, Leondios Kostridis, asegura haber identificado hasta 25 contagios de lo que no han tardado en llamar como Deltacron. Más frecuente, según su informe, en pacientes hospitalizados. Aún pendiente de un estudio profundo sobre su virulencia e incidencia de contagio, destaca que todo apunta a que no se impondría a las variantes predominantes. Pero las primeras horas de su descubrimiento quedan en entredicho con lo que apuntan desde Grecia y Reino Unido. Según el miembro del comité de expertos en Atenas, Gkikas Magiorkinis, "los primeros análisis independientes muestran que se trata de un error técnico del laboratorio chipriota en el proceso de lectura del genoma". Algo que también indican virólogos como Tom Peacock, del Imperial College de Londres, que habla de "contaminación" en la identificación del virus. A la variante que sí vigila, de momento, la OMS es a la llamada IHU, localizada en Camerún desde septiembre, pero de la que creen que habría sido barrida por el contagio masivo con ómicron.La clave para superar la pandemia este 2022, destacan los expertos, es no dejar a ningún país atrás en vacunación para reducir el riesgo de nuevas variantes, mientras se siguen implementando medidas para contener el virus con ventilación y mascarilla.