Es pensar en lo que se les viene encima, 47 grados, y se ponen a sudar. En Andújar (Jaén) solo hay un lugar donde refrescarse de esta ola infernal y ya no caben más. En Sevilla no encuentran alivio ni a orillas del Guadalquivir y lo peor del calor está por llegar. Los termómetros van a superar los 40 grados en el este y sur a partir del domingo, con noches tropicales en las que no bajaremos de los 25. Duro va a ser resistir sin aire acondicionado en este barrio de Granada donde sufren cortes de luz debido a los enganches ilegales. En este pueblo de Sevilla esta segunda ola de calor coincide con los cortes de agua que llevan dos días sufriendo por la sequía. Un episodio extremo que va a ser largo y que en Murcia van a combatir con una red de refugios climáticos que, además, entretienen mucho.