La actriz Ana Duato ha afirmado este miércoles en el juicio que "es imposible" que haya ocultado al fisco parte de los ingresos que percibió de la serie 'Cuéntame cómo pasó' porque el presupuesto, incluido su sueldo, estaba auditado por TVE y, en última instancia, por Hacienda.

Duato ha mantenido su inocencia ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la juzga por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017 a través del despacho de abogados Nummaria, por el que la Fiscalía pide para ella 32 años de prisión.

La actriz, que solo ha accedido a contestar a su abogado, ha negado que ocultase a Hacienda ingresos correspondientes a varios capítulos de las temporadas rodadas entre 2014 y 2017 porque era la productora, Grupo Ganga, la que adelantaba el presupuesto, incluido los honorarios de los actores, y después era "auditado por TVE".

Ha defendido que existía una intervención pública de aquellos gastos que después se abonaban a la productora -"en última instancia a mí me paga Hacienda, sabiendo lo que cobro", ha dicho-, y ha cuestionado que la Fiscalía le acuse de ocultar ingresos de "capítulos fantasma" que "no existen" porque, ha asegurado, no ha rodado ninguno sin su compañero de reparto, Imanol Arias, también acusado.

Su declaración se ha producido un día después de que el propio Arias ratificase su acuerdo de conformidad con el que asumió un fraude de unos 2 millones de euros y aceptó una condena de dos años y dos meses de cárcel -que no implica su ingreso en prisión- frente a los 27 años iniciales que solicitaba el fiscal.

Durante su intervención, la actriz ha explicado que ella y su marido, el también acusado Miguel Ángel Bernardeau, productor de la serie, acudieron al despacho de abogados Nummaria en 2006 para que gestionase sus declaraciones tributarias, y ha alegado que "en aquella época confiaba plenamente" en su dueño, Fernando Peña, inspector de Hacienda en excedencia y principal acusado que afronta una petición de 298 años de cárcel.

"Tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento", ha asegurado Ana Duato, quien, como su marido, ha dicho que la "premisa" con el asesor es que todo se hiciese "en el marco de la legalidad".

Fue Fernando Peña, ha proseguido, quien le propuso constituir una agrupación económica, denominada Gaumukh y administrada por su marido, para obtener una renta vitalicia para su "futura jubilación" por si su situación laboral empeoraba, si bien ha asegurado que "nunca" sacaron dinero de España con ella.

Dentro de dicha agrupación, ha explicado, se encontraba Grupo Ganga, administrada por Bernardeau y en la que ella tuvo participación, y otra sociedad inglesa.

La actriz ha reconocido que la Agencia Tributaria le abrió expediente al considerar que no declaró correctamente varios ejercicios fiscales por los que también le acusa la Fiscalía y tuvo que pagar por ello unos 900.000 euros, si bien ha precisado que finalmente un tribunal administrativo le dio la razón y acordó devolverle esa cantidad con intereses.

Una cantidad que, ha incidido, está embargada, al igual que todas sus propiedades.

Tras Ana Duato ha declarado su marido, Miguel Ángel Bernardeau, que se enfrenta a una petición del fiscal de 18 años de cárcel por supuesto fraude en el IRPF de los ejercicios 2011, 2012, 2014 y 2015, por algo más de 700.000 euros.

Bernardeau ha relatado que acudieron al despacho de Fernando Peña para que llevara sus asuntos fiscales ya que como productor de "Cuéntame cómo pasó" él se centraba en el área creativa y no tiene conocimientos contables.

Ha añadido que el consejero delegado que fichó para que llevara la parte económica de la productora le recomendó a Fernando Peña porque era un asesor fiscal de prestigio, y que eran quienes se encargaban de las cuentas ya que Ana Duato y él no tenían tiempo pues debían entregar un capítulo de "Cuéntame" cada semana hasta que se completaron los 413 episodios de la serie.

"Les exigí que las cosas se hicieran bien, nunca di indicaciones de que quería eludir el pago de impuestos y me dijeron que todo se hacía con la legalidad y si no es así es que nos han engañado", ha recalcado.

Bernardeau ha terminado su declaración diciendo: "Siempre que la Agencia Tributaria nos ha reclamado, Ana y yo hemos pagado en el momento y si no hemos estado de acuerdo hemos recurrido".