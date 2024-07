Jero García, deportista y ex-boxeardor profesional: "El móvil es la llave al infierno para los menores"

"Casi 300.000 mil familias están bajo esa lacra infecta llamada acoso escolar, 225.000 mil de niños acosados y casi 75.000 mil de niños acosadores" nos comentaba Jero García, deportista y ex-boxeador profesional, que lucha activamente contra el bullying y el acoso de menores. "No podemos abrazar al mayor complice de las violencias, que es el no decir nada. Pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad y vunerables somos todos. Levantemos la voz y digamos basta ya" añadía el ex-presentador de Hermanor Mayor.