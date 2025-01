La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la alicantina María Blasco, ha descartado este martes dimitir de su cargo ante las últimas críticas recibidas por su gestión, al tiempo que ha culpado al director gerente del centro, Juan Arroyo, de la actual situación, ya que "es quien tiene las competencias económicas y de contratación".

"El responsable de las cuentas del centro, así como de sus ingresos, gastos y contrataciones de todo tipo es el gerente", ha recalcado Blasco en una rueda de prensa ofrecida este martes en el CNIO, donde ha anunciado que está estudiando "denunciar las graves consecuencias, no solo organizativas, sino también materiales de esta bicefalia ante la Fiscalía".

Así, Blasco ha explicado que el CNIO cuenta con dos directores, algo que es "único": "Una directora científica, que soy yo, a cargo de la estrategia científica, y un director gerente, que es Juan Arroyo Muñoz, quien tiene las competencias económicas y de contratación", ha detallado.

En este sentido, Blasco ha asegurado que, desde su llegada al centro en el año 2011, ha pedido en reiteradas ocasiones el cese de director gerente, "aunque ese cambio nunca se materializó". Blasco ha señalado que Arroyo formaba parte del equipo del anterior director del CNIO, Mariano Barbacid, que tuvo "una salida conflictiva".

"En los últimos años, mi preocupación por la gestión del gerente ha ido aumentando debido a una demanda por prevaricación, tráfico de influencias, fraude y malversación a él y dos miembros de su equipo", ha afirmado, tras exigir que "salga a la luz la persona con las competencias económicas y ofrezca explicaciones".

Por todo ello, Blasco ha comunicado que también está preparando un informe sobre este asunto que presentará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, "incluyendo, por cierto, que el gerente no ha aclarado en ningún momento a los medios que las cosas que se me imputan no son de mi competencia".

"Para ello, también he solicitado un encuentro con la ministra. Quiero anunciar que en mi informe al Patronato he pedido que se investigue el origen de esta campaña de descrédito hacia el CNIO y hacia mi persona, cargándome responsabilidades que no son mías, sino del gerente, así como una auditoría al Defensor del Pueblo de mi labor y de la labor del gerente", ha concretado.

"Servidora pública"

Al ser preguntada por su salida del CNIO, Blasco ha descartado dimitir como directora y ha defendido su labor durante sus años de gestión en el centro. "Soy una investigadora que lleva muchos años con una vocación, servir a las personas y ganarle la batalla al cáncer. Soy, ante todo, una servidora pública que quiere culminar su tarea", ha puntualizado.

"No quiero ganar una batalla en los medios. La única batalla que quiero ganar como directora científica del CNIO es la batalla de la investigación contra el cáncer. No entiendo de intrigas, ni de bulos, ni de acoso en los medios, ni de desinformación. Toda la vida me he dedicado a investigar. Es mi misión y mi única competencia. Y aquellos que supuestamente se han dedicado a otra cosa, creo que son los que deben abandonar el centro", ha añadido.

Respecto a las críticas recibidas por científicos del CNIO, ha asegurado que es una situación que le inquieta. "Por supuesto me preocupa mucho lo que puedan decir un tercio de los jefes de grupo y los jefes de unidad, pero solo un tercio de los jefes de grupo ha firmado esa carta", ha afirmado.

Ante esta situación, Blasco ha comunicado que la pasada semana ofreció una reunión ante 300 trabajadores del CNIO en la que informó sobre las acciones ha tomado la dirección científica: "Para luchar contra esta campaña de descrédito contra el CNIO y contra mi persona, incluidas decenas de peticiones de rectificación a los medios que hemos elaborado desde mi equipo con la ayuda de la Abogacía del Estado", ha destacado.

Asimismo, Blasco ha confirmado que ha recibido recientemente una denuncia de acoso laboral por parte de personal del centro, pero ha defendido que se dirimió como que "no había acoso ni laboral ni moral y no se podía determinar abuso de autoridad". "Y no tengo noticia de ninguna otra", ha agregado.

En este punto, ha denunciado que es ella la que está siendo "víctima de una campaña de acoso". "Que tiene todos los ingredientes, como denigrar mi imagen, la de mi familia, no destacar ninguno de mis logros científicos o mis logros acerca de CNIO", ha finalizado.