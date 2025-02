Declaraciones del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha indicado este miércoles que "el Cecopi es un órgano no colegiado porque no es permanente", ya que se establece en un momento de emergencia. "El comité de dirección sí que toma una decisión coordinada y colegiada", señala Valderrama, "entre las personas que forman parte del comité" deciden. Además, ha señalado que "no ha habido grabaciones del Cecopi" al ser un órgano no colegiado.