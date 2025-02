Declaraciones de la seleccionadora de fútbol femenino, Montse Tomé, que ha asegurado en el juicio por el beso no consentido que no convocar a Jenni Hermoso "no fue un castigo". Desde su punto de vista, ha manifestado, Hermoso no estaba "deportivamente en las condiciones para ejercer" en los partidos posteriores al Mundial de Sidney, en el que fue elegida como segunda mejor jugadora del torneo. (Fuente: Audiencia Nacional)