Samsung ha presentado The Mind Guardian: una innovadora aplicación en formato videojuego basada en inteligencia artificial diseñada para detectar signos de deterioro cognitivo, que pueden desencadenar en enfermedades como el Alzheimer. En colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, el Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación atlanTTic de la Universidad de Vigo y AFAGA Alzheimer, este proyecto puede beneficiar a dos millones y medio de personas en toda España. 'The Mind Guardian' evoluciona los tests de deterioro cognitivo por la intervención de la IA alcanzando un 97% de acierto en la población mayor de 55 años, consiguiendo el aval científico-tecnológico de la Sociedad Española de Neurología y el aval científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental The Mind Guardian es una aplicación gratuita y accesible a través de una Tablet para que cualquier persona mayor de 55 años pueda evaluar el riesgo de sufrir algún tipo de deterioro cognitivo en fase temprana. Enmarcado dentro del programa Tecnología con Propósito, este proyecto supone un hito en el ámbito de la salud y la tecnología aplicada para romper barreras enfocándose en la detección precoz del deterioro cognitivo.