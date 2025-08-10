En un fin se semana negro para la provincia de León en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León ha activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en otro incendio declarado en Villaverde de los Cestos, localidad perteneciente al municipio de Castropodame, y que suma el quinto gran fuego que sufre León el mismo día. Este nivel de alerta se suma a los incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres, que se encuentran en la misma situación por amenazar las llamas centros urbanos y grandes superficies de masas arboladas.