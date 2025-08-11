El público del MetLife Stadium de Nueva Jersey vivió el pasado 10 de agosto una de esas sorpresas que desatan la euforia de los fans. Durante su concierto de la gira "Jonas20: Greetings from your Hometown Tour", los Jonas Brothers invitaron a Demi Lovato al escenario para interpretar dos clásicos de la saga 'Camp Rock': "This is Me" y "Wouldn't Change a Thing".

Quince años después del estreno de la segunda película, Lovato y Joe Jonas volvieron a compartir escenario para revivir el universo que les catapultó a la fama en la década de los 2000. "This is Me", convertida en el himno por excelencia de la franquicia, supera los 200 millones de reproducciones en Spotify y acumula más de 100 millones de visualizaciones en YouTube. En la ficción, marcaba el momento en el que Mitchie (Lovato) y Shane (Jonas) sellaban su conexión artística y sentimental.