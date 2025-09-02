La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido este martes la concentración registrada por Vox y que iba a celebrarse a las 18:30 horas ante el Centro de Primera Acogida de Hortaleza bajo el lema 'Vecino: exige seguridad'. Esta prohibición se justifica por la protección de los menores. El interés superior de los menores. Esta concentración está dirigida a hostigar a los menores a las puertas de su domicilio. En segundo lugar, el informe de evaluación de riesgos por parte de la Policía Nacional ha dictaminado un riesgo elevado de alteración del orden público", ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

La Comunidad de Madrid ha abierto expediente de retorno a su país al menor detenido por violar a una adolescente de 14 años. El acusado se encuentra ahora ingresado en un centro cerrado. Los sindicatos aseguran que el número de adolescentes es inmanejable mientras la Comunidad de Madrid tramita expedientes de expulsión para los menores conflictivos.