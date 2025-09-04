Un jugador de fútbol americano del Army y su padre se convirtieron en héroes al rescatar a un hombre de un coche accidentado que segundos después estalló en llamas. El hecho ocurrió la madrugada del domingo cerca de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, y fue reconocido por las autoridades como un acto “heroico” y “desinteresado”.

El safety de segundo año Larry Pickett Jr. y su padre, Larry Pickett Sr., fueron grabados en video mientras sacaban al conductor del asiento del piloto y lo alejaban rápidamente del vehículo. La escena fue registrada por Lauren Pickett, hermana del jugador, quien captó el momento en que el automóvil comenzó a incendiarse.

Según las autoridades, el incidente ocurrió cuando un sedán blanco se estrelló contra un poste de electricidad en la Ruta 9W, en Fort Montgomery, Nueva York, a unos 6 kilómetros de West Point. En el video se pueden ver cables eléctricos echando chispas alrededor del coche, lo que aumentaba el riesgo de una explosión.

"Estás bendecido, Mike. Jesús te salvó", se escucha decir a Pickett Jr. en el video, mientras tranquiliza al conductor visiblemente confundido. El impacto del gesto no ha pasado desapercibido: tanto la comunidad militar como la opinión pública han elogiado la valentía y rapidez con la que actuaron padre e hijo.