Lucía Feijoo Viera

Impactantes imágenes del puerto de Ibiza inundado: así bajaban los pasajeros de los barcos

La tormenta ‘Ex Gabrielle’, que desde las nueve de la mañana y hasta mediodía descargó sin parar, ha anegado la ciudad de Ibiza, causando el caos circulatorio al inundar numerosos viales. Pese a la intensidad de las precipitaciones, Aemet rebajó a las 10 horas el nivel de alerta de naranja a amarillo, para elevarlo de nuevo a las 11 horas a naranja, con una duración hasta las 17 horas. Pero a las 12 horas, cuando ya empezaba a reducirse la intensidad de la tormenta, de repente Aemet incrementó la alerta a roja. Fue entonces cuando todos los teléfonos de los residentes en la ciudad recibieron el mensaje de alerta de Protección Civil por riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales.